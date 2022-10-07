特生中心今天表示，葦草蘭（鳥仔花）野外原已不到100株，「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」列為國家極危等級（CR），2018年於貢寮水梯田發現後展開復育，已育成1000株植回。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心今天發布新聞指出，葦草蘭（Arundina graminifolia）為蘭科（Orchidaceae）植物，又名竹葉蘭，因開花姿態恰似飛翔的小鳥，也被稱為鳥仔花，原廣泛分布在台灣中、北部海拔1000公尺以下的山區或平地路旁的向陽草原、田野、田壠邊或岩石地形，常與禾草混生。

特生中心並說，近年因棲地開發及採集壓力，葦草蘭所剩無幾，「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」列為國家極危等級（CR），亟須加強保育維護。

特生中心助理研究員張麗慧接受中央社記者電話訪問時說明，葦草蘭2017年之前的調查顯示剩下250株，2019年持續降到100株不到，從廣泛分布變成稀瀕絕，顯示殘存的種原亟待救援。

她說，上述作業期間，於2018年在貢寮水梯田發現尚有葦草蘭的野生植株存活，於是在和禾生產班對外聯繫窗口「狸和禾小穀倉」的邀約下，為當地的葦草蘭制訂了復育行動。

特生中心說，相關行動推進的3年期間，除了蒐羅當地植物物候及生物學相關資料，並推進種原收集、微氣候監測、繁殖技術研究等工作，並執行育苗、馴化與引回試種等工作，2021年11月初，終於在特生中心、林務局及貢寮水梯田社區三方協力合作下，將來自原生地繁殖培育出來的1000株葦草蘭，再栽植回貢寮水梯田。

張麗慧並說，通常經人工繁殖復育回原生地的第1年存活率比較低，因為植株要適應不同的生長環境，今年8月調查前一年存活率65%，之後存活率會逐年提升，特生中心也會持續監控。

另外，她補充，還有3處原生地也發現葦草蘭，為新北雙溪泰平、桃園東眼山、苗栗大湖，都已進行種原保存，將視情況再評估是否執行復育。（編輯：陳政偉）1111007