立法院委員黃國書今日於立法院院會中質詢時指出，2050淨零排放路徑，目前政府計畫碳費每公噸300元，是否符合國際標準？環保署長張子敬表示，每公噸300元只是設想，還要等待氣候變遷因應法通過後，再來進行協商。

張子敬強調，碳費收取不是跟大家去比賽，最主要是要達到減碳的目的，碳費的規畫沒有一定要逐年增加，要考量國內狀況，驅動減碳的目標。

張子敬也澄清，會傳出每噸碳費300元的原因，是先前立委詢問相關方案，但是在氣候變遷因應法三讀通過後，會再跟各界商量，達到大家共同減碳的目標，討論的過程都有可能，所以說有這個可能，但不是說定案，要等法過了之後才做討論。

黃國書也質疑，氣候變遷因應法通過後，還有許多子法要修，時程相當緊迫。而2040禁售燃油車，只剩下10多年，不可能2040年直接宣布全台禁售燃油車，國際上是要2035年禁售燃油車，台灣延後到2040年。

交通部長王國材表示，目前台灣電動機車有60萬輛、電動公車1.016輛、電動小客車快3萬輛，國發會有統籌各單位。交通部是從明年開始，公車不再補助一般燃油車，2030年公車通通電動化。

王國材指出，未來將友善充電環境，全國有4,300的電動樁，公部門帶頭有3,000支 ，按照電動車發展比例，80台電動車要一個快充，已經計算各縣市到2050年，每年要有多少隻快充，都已經估算出來了。

他也強調，行政院核定計畫，明後年有9.8億補助地方建設公共充電樁。如果民間可以做就民間做，偏遠的地方就政府來做。這9.8億經費中，也會在高速公路服務區有充電站，非高速公路的沿線鄉公所也會補助。未來加油站在經濟部也有轉型計畫，賣油會變成賣電。

經濟部長王美花補充，2040年是新車禁售燃油車，舊的燃油車還有，所以加油站不可能在2040年就沒有了，現在加油站也都盡量讓擴充充電樁。