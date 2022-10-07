全國電子（6281）生日快樂10月7日至12日大家電73折起，LINE POINTS狂撒回饋，滿額送1,000點，邀請客戶趁現在打造時尚居家生活的儀式感，不僅家電9折，綁定LINE好友天天抽1,000元限定商品折價序號，精選商品滿額加一元多一件，夢幻家電dyson吸塵器、LG閨蜜機一元讓你帶回家。

通膨壓力成為近期最熱門討論議題，如何添購家電才能精打細算，更是消費者最關心的焦點。全國電子把錢變大，周年慶推出全館家電9折外，電視更是下殺73折起，還推出「一元放大術」全館消費滿額「加一元多一件」優惠，買家電送家電，dyson吸塵器、LG閨蜜機一元帶回家。

同時，全國電子指出，這個10月周年慶慶典揪好禮，優惠好禮享不完，綁定LINE好友「家電大富翁」，全國電子邀民眾天天抽2,000點LINE POINTS以及商品折價序號，建議消費者快趁周年慶檔期入手大型家電，電視、空調、冰箱、洗衣機等四大家電滿額送1,000點LINE點數，購買冰箱、洗衣機、免曬衣乾衣機、電子衣櫥、電動曬衣機指定家電，再抽一波時尚家電，登錄發票就有機會將美型家電帶回家，以及享受秋冬輕旅行抽走雲朗集團住宿券。

另外，周年慶期間拍出家中冰箱便利貼，參加全國電子粉絲團活動，還能再抽Line點數。