新北市淡水區有35歲的許姓人妻，因為不滿47歲的江姓丈夫返家後對她碎念「怎麼不洗碗」，一氣之下拿起菜刀作勢要砍江男，嚇的他光著上半身奪門而出，而許女還持菜刀追著江男近百公尺後，才悻悻然的返家；雖然事後2人互不提告，但警方仍依社維法將許女送辦移送裁罰，不過後來警方發現許女遭新竹地檢發布竊盜通緝，因此5日將她逮捕並解送歸案。

這起事件發生在9月30日中午12時許，當時江男返回淡水的住處，他進家門不久後發現廚房水槽內堆有多日沒洗的髒碗盤，忍不住碎念「怎麼不洗碗」，結果頓時激怒妻子許女。

只見許女直接進到廚房拿起菜刀，朝著江男方向追去，江男見狀嚇得奪門而出，結果許女見丈夫逃跑竟也追在後面，雙方追了將近100公尺，直到許女體力不支，才悻悻然返回家裡。

周邊鄰居發現後立刻向警方通報，員警到場後便將2人帶回派出所釐清案情，不過由於雙方暫時互不提告，也不申請保護令，因此警方將許女依違反社會秩序維護法移送裁罰，並製作家暴通報。

據了解，許女與江男結婚多年，近期感情不睦，江男有毒品前科而許女則是毒品列管人口，她先前疑似企圖躲避例行驗尿，而遁逃去新竹躲避，近日才返回淡水；事後警方發現，許女在4日遭新竹地檢發布竊盜通緝，因此在5日將她逮捕並解送歸案。

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