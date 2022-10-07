炎亞綸個性直率，把最真實自己呈現在大眾面前。（晴空鳥提供）

炎亞綸影歌主持三棲人氣紅不讓，日前獲選為十大傑出青年，坦言相當興奮，跟奪下金鐘獎一樣開心，他感謝替他報名的長輩，同時也認為自己責任更大，期許未來透過自身影響力回饋世界與社會，日後對於公眾議題得要有更多的觀察與細節的理解。

炎亞綸今年行程滿檔，主演影集《我願意》登HamiVideo影劇館年度冠軍外，主持綜藝《來吧！營業中》、《為你唱情歌》是Netflix唯三台綜。近期他除了節目錄製外，也緊接籌備11月20日生日當天於台北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會。

炎亞綸說喜歡嘗試新鮮的內容，如在《營業中》擔任外場、飲料吧檯等，藉由節目真的去經營一個品牌跟自己喜歡的事業，去試探各種可能性。他認為，台灣以往較多談話性節目、遊戲類節目，現在實境節目熱，更看重主持人功力，「一方面得知道節目正在進行中，同時得創造節目效果，但又得非常自然地貼近私下生活的自己，相當難拿捏，這是因為藝人有一套屬於自己的表演方式，如何能夠讓表演的方式更貼近私生活的自己，就是要把自己非常真實地擺在裡面，去感受裡面的生活。」

談到廣受觀眾與網友歡迎的最大原因，炎亞綸笑喊沒想過這題，就是在大眾面前呈現最真實的自己，「除了脾氣，自己還是有一些克制，因為畢竟誰想看一個人一直發飆。」他說：「在節目裡真實的去感受每一個節目裡遭遇到的事情，包括人與人之間，不可控的天氣因素，客人的因素等，真實的去感受這些互動，你就會呈現很特別的事情出來。」

對於未來期許，他盼能把出外景的自己變得很樸實，到棚內又變成很有分量的主持人，這是最想前進的目標。