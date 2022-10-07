移民署雙十節前查緝非法移工。（移民署提供）

移民署台北專勤隊於雙十連假前，進行一波非法移工查緝行動，6日起兵分多路，前往北市各建案大樓工地和隱密宿舍，陸續查獲24名越南籍非法移工、9名雇主及1名仲介，依違反入出國及移民法、就業服務法究辦。

移民署台北專勤隊日前獲報，北市興建中的大樓幾處工地，有包商每天行跡鬼崇，載著外籍移工來工作，懷疑都是非法、逃逸的移工，專勤隊經連月蒐證，鎖定多處工地及宿舍，6日發動搜查。

台北專勤隊聯合移署機動隊、北市政府勞動力重建運用處、北市警察局，前往大同區某工地時，2名越籍移工見狀落跑，最後被查緝人員前後包抄，當場壓制在地。

專勤隊幹員發現不肖包商為壓低成本，使用非法移工，進入工地時還讓他們穿上全套制服、背心，藉此躲避查緝，此次一共查獲24名非法移工，另有9名雇主及1名仲介，偵訊後全數移送法辦、等待遣返。

移民署指出，民眾勿心存僥倖僱用非法移工，依據就業服務法規定，聘僱外國人前應先向勞動部申請許可，非法容留或聘僱外籍人士，最高可處新台幣75萬元罰鍰，5年內再犯，最高可處3年有期徒刑，或併科新台幣120萬元罰金，呼籲民眾循正當管道聘用移工。