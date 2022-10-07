立委高金素梅（左）也讚高虹安（右）立院問政很理性、專業，是一流立委，也將優秀的年輕人推薦給新竹市。（王惠慧攝）

民眾黨新竹市長參選人高虹安7日在東門街競選形象館，舉辦開箱媒體茶會，開箱位於2樓的政見牆。（王惠慧攝）

民眾黨新竹市長參選人高虹安7日在東門街競選形象館，舉辦開箱媒體茶會，立委高金素梅特地來新竹表達支持，還有柯媽何瑞英，及多位黨籍議員參選人也來到現場。高虹安說，光復路科技館、東門街願景館和林森路未來館將在7日同時開幕，有別以往傳統競總，3館各有特色，盼能在此跟社區居民互動，共同討論施政願景。

高虹安也帶著高金素梅和柯媽，一一體驗願景館擺放的5個科技站點，分別有「防疫小幫手」PCR口水機、「生活好幫手」pepper機器人、「孩子好玩伴」小型機器人、「穿梭原宇宙」VR體驗設施，以及數位教學用的電子白板等，也共同開箱位於2樓的政見牆。

過去高虹安多透過參加地方上的活動參訪，陸續公布政見，現在選戰倒數不到60天，高虹安所有政見已出爐，高虹安也表示，會再設計發表活動或影片，詳盡跟市民說明她的政見願景。

以特別來賓身分登場的高金素梅，她說自己打電話給高虹安希望能過來，因為這段時間看到高虹安受的委屈，同樣身為女性立委，感到非常心疼，盼高虹安能成為小草，大風大浪過後也能昂首向前。

高金素梅也讚高虹安立院問政很理性、專業，是一流立委，也將優秀的年輕人推薦給新竹市，她也說許多原鄉較偏遠，今天也想來學習如何將科技帶入原鄉。高虹安也說，當初新任立委時學習的對象就是高金素梅，看著質詢影片學習，兩人也互相擁抱打氣。

高虹安說，今開箱的7大政見牆，涵蓋市民擔憂的交通、教育等問題，未來會舉辦活動詳述細節，除了形象館的元宇宙服務，也會有政見網站等，陸續向市民說明政見，讓選舉回歸到正常的模式。

提到近期紛擾，高虹安說，最近不管是抹黑造謠或是對她身邊人的攻擊，許多民眾都說看負面選舉看得很膩，所以希望能回歸到參選人的能力和理念。而在市民看重的交通方面，高虹安表示首先將推出安心交通車，也會加強園區交通巴士等大眾運輸，也在智慧號誌上著力，最終也會推動替代道路。