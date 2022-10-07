橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎指揮調查局、農糧署等單位，破獲南投名列台灣百大茶行的謝姓業者，自越南「洗產地」走私107公噸，共計5995箱的大陸茶葉來台，混台灣茶在台販售，檢調日前到高雄市岡山區及南投縣名間鄉等地搜索，帶回謝姓被告等人，經檢方訊問後，諭知謝姓主嫌60萬元交保。 (橋頭地檢署提供／林雅惠傳真)

橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎指揮調查局、農糧署等單位，破獲南投名列台灣百大茶行的謝姓業者，自越南「洗產地」走私107公噸，共計5995箱的大陸茶葉來台，混台灣茶在台販售，檢調日前到高雄市岡山區及南投縣名間鄉等地搜索，帶回謝姓被告等人，經檢方訊問後，諭知謝姓主嫌60萬元交保。

檢調查出，被告謝姓兄弟在南投縣名間鄉開設茶葉工廠，為南投製茶世家，與被告黃嫌同為大陸地區華慶公司之股東，另名謝嫌為岡山區一家工廠負責人，4人基於共同犯意，從2016年12月間開始，先由華慶公司在大陸地區負責生產並收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶葉，再將大陸茶業原料運抵越南，由華慶公司雇用越南工人予以加工並標註越南為產地，以此洗產地之手法變更前開茶葉原料的原產地，再以進口名義向華慶公司購買原料申請報關進入台灣，最後運抵南投謝姓業者工廠，分裝後以「台灣百大茶行」名義出售。

橋檢表示，被告涉有妨害農工商罪、詐欺罪、懲治走私條例、及私運管制項之私運管制物品進口罪嫌，檢方訊問後，被告謝姓兄弟分別以60、30萬元交保。

檢方表示，行政院農委會農糧署曾於去年10月間至南投謝姓業者茶行抽驗，經茶葉改良場鑑別為「境外茶」，被列為高檢署「加強打擊境外茶混充台茶」目標之一，函轉橋檢偵辦。