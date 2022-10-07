國民黨高雄市長參選人柯志恩召開「青年就業我幫助 翻轉低薪留得住」青年政見發布會。（洪靖宜攝）

【全程字幕】高雄浮屍惹議！柯志恩遭嗆冷血「政治操作」 提陳其邁「這件事」怒問一句

國民黨高雄市長參選人柯志恩召開「青年就業我幫助 翻轉低薪留得住」青年政見發布會，會中提出「青年加值三利多」，以「減負擔」、「顧就業」、「助新創」，提出補貼就學貸款利息、推動應屆畢業生一年意外傷害及醫療險「幸好有保專案計畫」、還有「非典勞動青年扶正計畫」、建置集資平台等政見。

柯志恩於7日召開「青年就業我幫助 翻轉低薪留得住」青年政見發布會，與會者包括高雄市議員參選人許采蓁、張惟晴、林榮昊等國民黨青年世代。柯志恩表示，今年上半年高雄市25歲至29歲失業率已達7.1％，是六都中最高，且請領失業給付初次認定者，就有467人，占所有請領失業給付人數的12％，比例高。不僅如此，高雄市人口持續呈現負成長，其中屬於青年勞動力的15歲至29歲，從2018年至2021年共流失了4萬3426人。

柯志恩提到，很多的青年子弟會離開高雄，多半是因為低薪、找不到工作、或是找不到想要做的工作以及薪資待遇不符期待，跟高雄整體產業結構與多元性息息相關。她重申，提出「減負擔」、「顧就業」、「助新創」等三利多，就是要協助青年自我加值，找到合適的工作，並讓新創贏在起跑點上。

在「減負擔」方面，針對家庭所得在114萬元以下的青年，畢業後除第一年的就學貸款利息由教育部全額補助外，她表示，會協調高雄銀行將加碼第二年、第三年由市府來全額補貼；所得在114萬元至120萬元者，就學期間另外半數的利息同樣由市府補貼，以減輕高雄青年學貸壓力。此外，將另外提供15足歲至25歲的應屆畢業生提出「幸好有保專案計畫」，共有1萬個名額，一年30萬保額的意外傷害及醫療險，讓青年畢業後至就業前的空窗期有社會保障。

而「顧就業」，柯志恩將提供設籍和居住高雄18至29歲，初次尋職的高雄青年就業諮詢輔導及津貼，針對役男入伍前提供職業訓練證照專班，培育專長，協助青年畢業後可以順利就業，並提供職業訓練補助及培力津貼，最高可領2萬3000元，以提升青年職業能力，強化就業競爭力；另外，針對非典勞動青年的勞動弱勢問題，將提出「非典勞動青年扶正計畫」，讓有意願轉正職的青年提供職涯輔導、輔導津貼、轉業獎金，最高可領2萬4000元，以提升薪資福利。

最後，在扶植新創方面，柯志恩強調，不只要給魚還要給釣竿，有別於直接給創業貸款，她將建置集資平台，協助新創企業在開始營運前取得資金，減輕金流壓力，同時累積能見度驗證市場；並積極協助推薦高雄在地微創企業登錄「創櫃板」，以利企業籌募資金，不僅要讓新創企業贏在起跑點，更要站穩新創市場。

柯志恩說，自己的幕僚大多都是年輕人，自己長期也在學校跟學生再一起，平時透過聊天激盪想法，未來還會陸續提出反轉低薪及產業轉型等政策，會邀集更多專家學者想法，於未來會政見會中發表。

高雄市長陳其邁則指出，根據OECD（經濟合作暨發展組織）標準統計，高雄青年失業率原本是13.9％為六都最高，他上任後，去年底降到9.1％、今年9.5％都是六都最低。高雄25歲到29歲失業率，也從2019年上半年7.9％緩步下降到7.1％。勞退提繳工資2019年3萬4700元增加到3萬7700元，成長8.8％，是六都成長率最高，他說，這段時間不管是招商引資拚經濟，增加產業轉型，創造就業機會，都有一定的效果。也強調，高雄加碼青創基金並配合中央就業補助政策，幫助年輕人能夠找到自己想做的工作。