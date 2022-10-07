2022花卉展兒童花樂園開跑囉！民進黨南投縣長參選人蔡培慧今(7)日表示，她最喜歡波波草這區，「站在通道裡面跟小綿羊拍照，馬上就得到一張美照」。
蔡培慧今(7)日在臉書表示，埔里花卉是有非常多樣化且擁有專業的栽培技術，她呼籲想要當「綠手指」看看花草的民眾，就要來花卉展。她也提及，現場不僅有花卉DIY，還有超多拍不完的造景區！蔡培慧並PO出一張照片，並表示「站在通道裡面跟小綿羊拍照，馬上就得到一張美照」。
南投縣議員陳宜君則在留言區PO出美照，並直呼「真的很美呦！很好拍」。
2022花卉展兒童花樂園開跑囉！民進黨南投縣長參選人蔡培慧今(7)日表示，她最喜歡波波草這區，「站在通道裡面跟小綿羊拍照，馬上就得到一張美照」。
蔡培慧今(7)日在臉書表示，埔里花卉是有非常多樣化且擁有專業的栽培技術，她呼籲想要當「綠手指」看看花草的民眾，就要來花卉展。她也提及，現場不僅有花卉DIY，還有超多拍不完的造景區！蔡培慧並PO出一張照片，並表示「站在通道裡面跟小綿羊拍照，馬上就得到一張美照」。
南投縣議員陳宜君則在留言區PO出美照，並直呼「真的很美呦！很好拍」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。