台灣咖啡節今年屆滿20周年，昨(6日)晚間於雲林古坑草嶺東碧山莊隆重拉開序幕！縣長張麗善今(7日)在臉書分享，昨晚在那燈光美氣氛佳的古坑草嶺東碧山莊，大口吃著美味的咖啡創意料理，配上一杯自己手沖的精品咖啡，真的是一大享受！也正式拉開雲林2022台灣咖啡節序幕。

張麗善指出，多年來一顆顆小小咖啡豆化腐朽為神奇，不只照亮了古坑與雲林、帶動產業發展與地方無限商機，更連續兩年拿到全球CQI評鑑第一名的好成績，讓台灣在世界上被看見。為慶祝台灣咖啡節20周年，透過異業結合，有超過百家品牌推出咖啡相關伴手禮等限定限量聯名產品，讓咖啡創意商品走入民眾生活裡；今年也搭上元宇宙 潮流，首創結合web3.0落地應用的節慶活動，舉辦最潮、最好玩的咖啡盛典，還有盛大的夜間咖啡party！

不只如此，張麗善分享，今年更推出雲林幣扭一下活動，民眾可以透過各種任務、打卡或活動，獲得虛擬貨幣雲林幣在咖啡節現場合作店家使用，將可享受優惠折扣，更有機會免費暢玩咖啡節，歡迎全台民眾來趟古坑咖啡之旅，絕對讓你三天三夜也玩不完！