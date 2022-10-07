第七屆馬來西亞雪蘭莪州智慧城市與數位經濟大會(Selangor Smart City & Digital Economy Convention, SDEC)目前正如火如荼登場中，遠傳(4904)首度受邀參與，由遠傳企業暨國際事業群資深協理林旻逸出席與談，分享遠傳新經濟ESG解決方案打造智慧永續城市的經驗。現場並展示遠傳能源管理系統、5G智慧共杆、智慧觀光雲平台等應用成果，讓遠傳數位轉型實績被國際看見。

林旻逸表示，遠傳5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）及雲端、資安技術，以科技顧問角色協助企業與公部門數位轉型，推動永續發展。馬來西亞雪蘭莪州積極發展智慧城市，遠傳很榮幸受邀參與SDEC並與國際專業人士交流，在智慧城市、數位轉型領域的產業界、投資人、公部門匯集的國際場合，展現台灣的技術量能。

今年大會主軸為數位永續邁向淨零未來，林旻逸指出，節能減碳是世界趨勢，遠傳衝刺新經濟，以數位創新科技與應用協助政府與企業永續發展，這次藉由SDEC的場合將已運用在台灣的實際案例與國際專家交流，期待串聯全球淨零碳排、永續發展的趨勢，促進台灣智慧城市發展競爭力。

遠傳深耕產業數位升級轉型，積極發展智慧觀光、交通運輸與智慧醫療領域。遠傳自主開發的能源管理系統投入全台9縣市「班班有冷氣」專案，整合冷氣控制功能及學校用電資訊，預計有效年減2,296噸碳排；「桃園市全面換裝智能路燈計畫」依天候自動變換路燈光型，達成照明最佳化配置，預計年減22,517噸碳排。未來遠傳將持續以數位化治理的創新服務呼應淨零排放目標，達成綠能永續發展願景。