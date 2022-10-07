韓國央行7日公布，8月經常帳收支由盈轉虧，經常帳赤字創2年多來新高，主要因全球衰退陰影罩頂下出口增幅放緩，原油及原物料價格高漲導致進口帳單數字不斷攀高。

韓國8月赫見經常帳赤字30.5億美元，7月尚見盈餘7.9億美元。這係2022年4月以來首見月度赤字，也是2020年4月以來單月最大赤字紀錄。

根據報關資料，8月出口566.6億美元，與去年同期相比增加6.6％，但年增幅相較7月的8.7％放緩，對中國出口年減5.4％。8月進口額年增28.2％達661.5億美元，增速超過7月的21.7％。