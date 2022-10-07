莊志輝要求同學不能用橡皮擦，攤開畫紙後彷如人生的行走路徑，面對困難學習一一去克服。（馬公國中提供）

出生於澎湖鎖港漁村的藝術家莊志輝，他的個展已掀起澎湖當地的藝術創作熱潮，澎湖縣長賴峰偉刻正推動「澎湖美術館」興建計畫，以打造深具澎湖地方特色的展覽場域。（張茂雄攝）

正在澎湖縣文化局展出「閱讀記憶個展」的藝術家莊志輝，利用這次回到故鄉策展的機會，索性LongStay留在澎湖從事藝術教育扎根的工作，除了返鄉靜態展出127件膾炙人口的作品外，還安排到各國中小學，他計劃將自己的繪畫創意及技巧，傳授給家鄉的孩子們，同時在文化局長洪棟霖、馬公國中黃銘廣等學校校長協助之下，讓澎湖孩子也能接觸到國際級的藝術家。

莊志輝首先在文化局中興藝廊，當場接待馬公國中美術班七年級學生，講解導覽作品的創作歷程。隨後來到馬公國中進行工作坊式教學，從一支3B鉛筆，加上一張八開的圖畫紙，開始啟發孩子的創意力。課程中，莊志輝要求同學不能用橡皮擦，攤開畫紙後彷如人生的行走路徑，面對困難學習一一去克服。

黃銘廣表示，非常感謝莊志輝老師親自為美術班同學做導覽，並帶領繪畫創意課程，他說這是相當難得的學習機會，雖然同學不是都要走專業的藝術創作道路，但藉由莊老師的經驗分享，肯定能吸收更多藝術概念，期望在未來有更大的成就和幫助。

出生於澎湖鎖港漁村的藝術家莊志輝，他的個展已掀起澎湖當地的藝術熱潮，澎湖縣長賴峰偉有感洪根深美術館的成功，也積極推動「澎湖美術館」的興建計畫，目前已完成美術館先期規劃及評估作業，刻將籌組推動小組，聘請各領域專家一齊推動，以打造深具澎湖地方特色的展覽場域；相信不久將來，澎湖就會有一座充滿海洋特色的國際美術館，讓本地的藝術創作領域發光發熱。