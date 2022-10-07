新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣7日新增1326例COVID-19本土案例，分別為621名男性、705名女性，年齡分布在0歲至96歲，12歲以下167名、65歲以上123名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占69％。另衛生局提醒，8日在新竹縣婦幼館開設COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務。

新增1326例分布在竹北市489例、竹東鎮244例、湖口鄉171例、新豐鄉140例、新埔鎮63例、關西鎮64例、芎林鄉46例、橫山鄉34例、寶山鄉23例、北埔鄉9例、峨眉鄉16例、尖石鄉22例、五峰鄉5例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離1630人、居家照護列管人數4831人。統計至10月6日，新竹縣累計確診人數18萬2181人。

衛生局提醒，8日在新竹縣婦幼館開設COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務，其中嬰幼兒莫德納疫苗安排在10時10分至10時50分；嬰幼兒BNT安排在11時至11時30分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。現場也提供各階段50名隨到隨打服務，總共200名。

今年公費流感疫苗已經開打，目前第1階段公費流感疫苗對象包括65歲以上長者、19歲至64歲高風險慢性病患、6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、學生（國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生）、醫事人員及衛生等防疫相關人員、重大傷病及罕見疾病患者、安養長照機構、禽畜養殖業及動物防疫相關人員等。

衛生局規畫10月8日至10月10日雙十連假期間連續3天，由本縣13鄉鎮市衛生所及51家合約院所開設流感疫苗接種專診，提供符合第1階段公費流感疫苗接種對象總計有118個場次，以隨到隨打方式及次世代雙價疫苗同時接種服務（左流右新）。詳細接種時間及地點請至新竹縣政府衛生局／業務專區／疾病管制業務／預防接種查詢。

65歲以上長者流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可於同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。衛生局表示，及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。