男方要求女大生支付保證金才能見面，並不斷保證一見面即返還，沒想到是一場愛情騙局。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中警察局第二分局永興派出所下午16時許獲報，北區美德街1家超商店內疑有詐騙案例，警方隨即到場處理。23歲馬女表示，下午將與交友軟體上認識的男子「CHEERS」吃飯，未料其公司經理要求馬女支付保證金才見面，員警一聽表示這是典型的假交友真詐騙，及時成功阻攔。

據警方了解，23歲馬女還是學生，家住雲林。日前在交友軟體上認識男網友「CHEERS」，雙方互聊一陣子後便交換了Line，改以Line聯絡，男方的Line名稱為「明」，頭貼是位帥氣的鄰家大男孩；經平常噓寒問暖的甜蜜攻勢打動了馬女，讓她以為遇到真命天子，馬女不遠千里搭車來到台中與CHEERS相會。

馬女表示，CHEERS稱自己在賭場上班，因其公司經理想先驗證馬女身分，確認她不是警察才同意讓2人見面，且需繳交保證金，CHEERS也向馬女保證，見面後一定會返還保證金；馬女不疑有他，搭車抵達台中後直奔超商購買點數，前後跑了多家超商陸續購買了3萬元點數，直到購買最後1筆價值新台幣1萬元的點數。

警方指出，超商店員結帳時，因看到馬女一直講電話，且委屈的快哭了的樣子，警覺有異而報警，警方獲報到場了解，聽完馬女陳述即表示這是典型的假交友真詐騙手法，並提醒馬女不要再跟他聯繫；中市警二分局呼籲，網路交友需謹慎，尤其涉及金錢往來均屬詐騙手法。

中市警第二分局長陳家銘表示，謹記網路交友不要輕易相信文字上面的甜言蜜語，不僅可能詐騙金錢，也詐騙了民眾寶貴的時間，沒有見面之前，切勿相信任何承諾；若有接到不認識或可疑電話、訊息時，一定要撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。