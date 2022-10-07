這波東北季風水氣充沛，已為宜蘭、北台灣帶來明顯降雨，現在連花東都要嚴陣以待！中央氣象局更新豪、大雨特報，新增台東山區、嘉義山區，其他包括基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮等縣市，都要注意大量降雨。

氣象局表示，受東北季風影響及對流發展旺盛，今宜蘭有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及嘉義、台東山區有局部大雨機率，呼籲民眾注意坍方、落石及溪水暴漲。