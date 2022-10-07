三星推出最新Galaxy Z Fold4 ｜ Z Flip4，潮流設計兼具強勁效能，搭載一系列獨特的摺疊拍照應用，滿足各式社群玩家。為讓更多消費者了解「為何而摺」的獨特優勢，台灣三星於10月8日起至10月16日止，在華山1914文創園區打造「如果從此展開」期間限定體驗展，精心規劃五大主題，化身一日小網紅，開啟奇幻的探索之旅。

台灣三星「如果從此展開」體驗展，以新品中最受歡迎的「精靈紫」作為主色調，將粉嫩可人的淡紫色，融入展覽中的大小元素，唯美浪漫信手拈來，紫色控絕對要拍好拍滿！展覽共包含五大主題：「翻轉顛倒屋」、「Z分子打卡牆」、「斜槓工作室」、「輕巧氣泡池」及「全星元宇宙」，除了能拍出一系列美照，更能在此體驗三星Z系列的多元應用，感受摺疊機為生活展開的無限可能。

如果視角從此展開，時尚角度不設限，來到華麗的顛倒屋，即使一人出遊，不需找路人協助，也能輕鬆駕馭拍出驚艷照片。Galaxy Z Flip4能以不同角度摺疊站立，只要將其放置於桌上或地面，比5便能自動倒數快門，以免手持自拍拍出各式魔幻趣味的錯位視角，潮流角度自己作主。

三星摺疊機來到第四代，歷經不斷創新，已累積眾多「Z分子」星粉好評。此區展示Z分子的第一手使用心得，其中亦包括如炎亞綸等名人，想知道他們如何在生活中充分發揮摺疊機優勢，快來此區一探Galaxy Z 旗艦摺疊系列用過就回不去的魅力。

Galaxy Z Fold4具備7.6吋大螢幕，不僅追劇沉浸感十足，結合多重視窗功能，至多能同時開啟三個應用程式分割畫面，大幅提升生產力。別擔心有學習門檻，只要跟著此區指示完成體驗任務，就能立刻上手，感受Galaxy Z Fold4有「掌上型小筆電」之稱的強悍表現。

來到精靈紫與純白穿插的仙氣球池，讓人忍不住童心大發！Galaxy Z Flip4闔起尺寸精巧，搭配1.9吋封面螢幕能進行快速查看通知等操作，另透過封面螢幕快拍功能，不須打開手機即可運用後鏡頭高畫質自拍，清晰捕捉每刻趣味時光。

智慧手錶Galaxy Watch5系列、真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro隨Z Fold4、Z Flip4同步耀眼登場。踏上飛輪，讓Galaxy Watch5擔任運動時的最佳教練，紀錄健身成效；Galaxy Buds2 Pro則是時尚與強悍兼具的耳中小心機，在此可親身體驗360度環繞音訊、24bit SSC Hi-Fi 保真音效的高品質盛宴。

消費者不僅可透過展覽感受摺疊機的獨特應用，三星更祭出豐富好禮。凡完成各區體驗、填寫活動問卷即可獲得抽獎資格，豐富獎項包括「The Freestyle 微型智慧投影機」、「Galaxy Watch5」、「Galaxy Buds2」等，快來拚好手氣將獎項帶回家！此外，活動期間上傳體驗照片至Instagram限時動態或貼文，並輸入指定Hashtag，即可獲得限量可口可樂® ZERO SUGAR免費試飲。