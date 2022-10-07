解封在即，觀光類股喜色藏不住，行政院宣布啟動0+7政策，10月13日正式開放國門，7日中部觀光類股如新天地（8940）、海灣（3252），早盤股價表現亮眼！

其中，海灣上午10點過後衝上漲停21元、上漲了1.9元，目前成交量達1,100張，還有1,200多張漲停買單高掛！

受惠疫情紓緩，暑假期間各大飯店、商場、主題樂園等人潮湧現，海灣旗下的飯店、主題樂園樂翻了，推升海灣8月營收0.6億元，年增1.34倍；前八月營收4.12億元，年68.74％，營收表現亮眼！