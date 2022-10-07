工業電腦龍頭研華（2395）日前與精英助力政府智慧城鄉計畫，共同以物聯網科技樹立智慧運輸數位轉型典範。雙方現已與宜蘭縣、新竹縣、嘉義市，以及南投縣等縣市政府及在地公車業者合作，於市區公車導入智慧車載解決方案與智慧行控等軟、硬體平台，以提升在地交通管理效率，降低業者維運成本；未來更規劃將此方案輸出至海外。

研華服務物聯網事業群資深協理林威佐表示，隨著全球對ESG議題日漸重視，物聯網科技儼然成為落實永續發展的關鍵。此次雙方合作的智慧城鄉計畫，即符合研華近年以物聯網科技賦能全球永續理念；期望延伸研華智慧車載全球成功導入經驗，偕以精英的智慧行控營運平台，協助台灣鄉鎮巴士快速智慧化、數位化，提升台灣交通管理效率及交通安全，進而樹立智慧城鄉數位轉型典範實踐環境永續。

精英電腦資深經理周東慶表示，此計畫不僅希望能協助台灣運輸業者進行數位轉型，達成交通環境永續之目標，更期待能建立完整智慧運輸上、中、下游垂直夥伴鏈，進軍國際市場。

因此，當初選擇與研華合作即看中其擁有完整多元的解決方案，且在僅有15個月的導入時間壓力下，其具彈性的技術支援服務，更讓專案順利達標。

由於現有地方市區公車相對老舊多需維護、行車環境充斥高溫及震動，且駕駛管理意識普遍不高，因此在此次智慧城鄉計畫中，透過研華與精英軟硬整合設備進行首波公車數位化。

研華透過其車載設備低延遲、準確傳輸數據特性，將所蒐集到的車速、位置、駕駛行為等實時觀測的車輛狀態及數據，上傳整合至精英的智慧行控軟體平台，讓公車業者找到問題根源，掌控車輛運行狀況及駕駛行為，並藉此預先規劃車輛維護，以有效預測及安排車輛維護、提升駕駛安全。

研華表示，與精英此次合作，不僅以物聯網科技作為台灣樹立智慧運輸數位轉型典範，更希望將此方案輸出海外，要將台灣經驗複製全球。

研華智慧車載解決方案適用於車輛前裝、後裝市場，至今已為台灣大都會客運布建車隊安全方案，也曾輸出哥倫比亞、越南等地，為其建置智慧巴士，協助客戶提升車隊管理效率，促進當地交通運輸及城市升級，並落實以物聯網科技賦能全球永續的目標。