上海商銀為落實「數位轉型、勢在必行」的營運策略，順應智能化、敏捷化等科技發展趨勢，強化數位金融科技的競爭力，與彭博(Bloomberg)簽署合作意願備忘錄(MOU)，成為台灣第一家與彭博簽署MOU的台灣區客戶，由上海商銀總經理林志宏、彭博大中華區業務負責人Wayne Curry共同簽署。雙方將就數位化及自動化、商品評價技術改良與風險管理、市場推廣等面向進行合作。

上海商銀已於6月24日，正式委託台灣國際商業機器公司(IBM)進行新核心系統建置專案(銀核系啟動計劃)，本次上海商銀與彭博簽署MOU，也將在新核心系統建置及各系統作業之整合上，提供相當大的助益，其中負責金融商品設計及避險的財務金融事業部及海外分行的短中期交易室系統解決方案，將評估彭博的前中台風險管理系統(TOMS及MARS) ，亦考慮使用其MARS SIMM模組以計算初始保證金，以有效控管市場風險及信用風險。

上海商銀為金管會第一波授予「財管2.0執照」(高資產客戶新財管方案)的銀行之一，自2021年4月起，已積極開辦高資產客戶業務服務。本次雙方簽署MOU，未來上海商銀將能運用彭博在科技創新以及其在金融資訊數十年以來的經驗，為上海商銀在數位轉型、全球競爭力與拓展國際業務帶來助力。

同時鑑於金管會「財管2.0執照」的展延評分項目中，要求具備提供跨國金融服務資源，也因此能藉助彭博的國際服務資源、風險管理及產品設計的技術，加強主管機關及高資產客戶對上海商銀辦理財管2.0業務的信心。上海商銀借由彭博的金融科技資源服務與分享，將能優化金融商品開發能力，提供客戶更多元化商品選擇，更加強化上海商銀、彭博、及上海商銀高資產客戶三方緊密的業務連結，共同創造三贏。