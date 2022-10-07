《綜藝玩很大》全新賽制「金鐘我最鏘」。（三立提供）

小鐘頭破瓦片超爆笑。（三立提供）

小鐘挑戰敲鐘。（三立提供）

《綜藝玩很大》8周年見面會粉絲爆滿。（三立提供）

中視、三立外景實境《綜藝玩很大》日前喜迎邁向8周年，吳宗憲、KID（林柏昇）和謝坤達等3位主持人，挑戰騎哈雷環島5天，途中更在高雄夢時代舉辦見面會，現場擠進近上萬粉絲，人氣爆棚，快閃店周邊商品賣到缺貨，不僅如此，今年首次舉辦的金鐘人氣節目獎票選，《玩很大》初選以最高票之姿晉級第2輪投票，有望拿下冠軍。

為了慶祝5度入圍金鐘益智及實境節目主持人獎，製作單位特別推出全新賽制—「金鐘我最鏘」，讓每關贏家都有機會敲響金鐘，小鐘2年沒上節目，整個火力全開，開場就與余祥銓互相較勁，錄影中唇槍舌戰笑料百出，遊戲過程，更出現用頭破瓦片、喝彼此汗水等出乎意料的加碼，不斷將氣氛炒至最高點。

儘管錄影時遇颱風攪局，所有藝人在遊戲中依然熱血，不但雨中狼狽奔跑，還在三溫暖裡高溫逼汗，忽冷忽熱，差點崩潰。更慘的是，晚上輸家還不得入住五星級飯店，必須露宿街頭，兩隊人馬得知後，馬上繃緊神經，KID及坤達立刻向隊員喊話提振士氣，誰也不想讓誰，沒想到余祥銓脫序演出，頻頻失誤，讓KID大暴走，開玩笑怒喊：「到底誰發他通告的。」爆笑場面，連攝影師都笑到發抖。