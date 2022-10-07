胡姓照護員手腳壓住女嬰。（石一佑辦公室提供）

胡姓照護員用腳移開女嬰身下的瑜珈墊，未查看女嬰異狀。（石一佑辦公室提供）

新北市板橋區中山路某托嬰中心今年4月間發生9個月大徐姓女嬰被棉被蓋住口鼻窒息死亡案件，女嬰母親今（7）日由民進黨新北市議員參選人石一佑陪同舉行記者會，控訴新北市政府督導不周，送托環境如此不安全，增設再多公托也沒用，要求新北市長侯友宜重視托育環境問題，不是只拿來當作政績。

女嬰母親控訴，事發當天午休時間胡姓照護員用棉被蓋住女兒的頭入睡，並用手腳壓制10多分鐘，待其他孩子起床後，女兒在原地不動，胡女打掃環境時卻不以為意，用腳移開女兒身下的瑜珈墊繼續打掃，延誤女兒急救。

徐母說，事後她陸續調閱托嬰中心內監視器畫面，發現托嬰中心不當照護不是第一次，其他照護員也有用力拉扯、綑綁孩子的情形。

胡姓照護員解釋，當天為幫助徐小妹妹入睡所以抱著她安撫情緒，用棉被蓋頭則是因為怕燈光太亮，下午打掃時沒叫醒徐小妹妹，是因為她有吃感冒藥，所以想讓她多睡一會兒。

徐母提出7項訴求，包括托育員CPR受訓由每2年8小時改為每半年8小時；應確實備份證據，並安排其他家長轉托；應告知其他家長有權調閱監視器釐清孩子是否遭受不當對待；應成立專案小組就相關家族企業私托稽查；將午休納入重點稽查時段；師生比調降為1比4；兒少權法相關要點修法。

石一佑表示，新北市社會局委託長庚大學成立「新北市公共托育營運管理中心」，設有「新北市嬰幼兒托育安全123」計畫，檢核項目包括「避免不適切照護行為」，但社會局副局長竟說這不是法定項目，所以這個計畫只是用來當作擺飾、還是宣傳政績而已？

社會局兒童托育科長林秀穗表示，事發後就依違反兒童及少年福利與權益保障法，分別對托嬰中心、托育人員各開罰最高24萬元，且托育人員永不得任用，該中心今年6月30日已自行歇業。

林秀穗說，全案目前進入刑事偵察階段，已依過失致死罪嫌將負責人、3名托育員移送地檢署偵辦，從女嬰收托至事發時的完整監視器畫面待檢察官調查結束歸還後，社會局會回溯調查其他不當管教情形，也承諾其他家長可前往調閱監視器畫面。