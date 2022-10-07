民進黨基隆市長候選人蔡適應昨（6）日晚間與現任市長林右昌、市議員張顥瀚、市議員候選人許睿慈、里長丁麗娜，一同掃街拜票。蔡宣布，65歲以上免費裝假牙的政策將會繼續推動，他們也會把公費肺炎鏈球菌疫苗年齡降低至65 歲，讓更多長者受惠。此消息獲得破千位網友按讚，迴響熱烈。

蔡適應今日在臉書發文表示，他昨晚與市長林右昌、市議員張顥瀚、市議員候選人許睿慈、里長丁麗娜，一同在新豐街沿路掃街拜票。

蔡適應提醒，今年的流感疫苗，已經可以開始接種了，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段。

此外，蔡適應也強調，他的65歲以上免費裝假牙的政策將會繼續推動，幫助長者重新建立良好的牙口，增進營養的吸收；他們也會讓公費的肺炎鏈球菌疫苗，年齡降低至65 歲，讓更多長者可以獲得更佳的保護。蔡重申，這些都是他即將推動的政策，他們也會一一來跟市民解說。