台中檢方查獲中市太平區里長陳姓參選人涉嫌賄選，今年3月以救濟名義發放白米給選區低收入戶選民，請託支持；登記參選後，又假借宮廟名義發放普渡品夾帶文宣，檢方昨天指揮警調搜索競選總部、受賄選民住處等12 處所，帶回11人偵訊，訊後認為陳涉嫌違反《選舉罷免法》行賄罪重大，以3萬元交保，其他人請回。

檢調追查，陳姓參選人在今年3月決定參選里長後，就在自己營業處所，以發放救濟物資名義，發放白米1包給選區低收入戶，請託支持；今年8月31日登記參選前後，又假借宮廟發放救濟物資，到15戶低收選民住處發放普渡箱及競選文宣，相關物資市價超過千元。

台中地檢署檢察官黃裕峯6日指揮「重案支援中心」檢察事務官、台中市警局刑大偵六隊、太平分局、台中市調查處豐原站及移民署科偵隊等單位，共搜索里長候選人競選總部及受賄選民住處等12處所。

經檢察官複訊後，認為陳姓參選人涉犯選舉罷免法投票行賄罪，嫌疑重大，諭知3萬元交保，其他人全部請回。