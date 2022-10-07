美國德拉瓦州法官今天下令暫停推特（Twitter）對馬斯克（Elon Musk）的訴訟，讓雙方在10月28日之前完成這起價值440億美元的巨額交易。

法新社報導，德拉瓦州衡平法院（Court of Chancery）法官麥考米克（Kathaleen McCormick）對馬斯克提出暫停此案的聲請作出裁決，遭到推特的嚴厲反駁。法院原定11天後展開審理，麥考米克表示，如果兩造未能在期限前完成交易，可能要改期到下個月開庭。

麥考米克說：「如果在2022年10月28日下午5時之前沒有完成交易，雙方奉命當晚透過電子郵件與我聯繫，以便安排2022年11月的庭審日期。」

此舉為兩造潛在的和解爭取時間。馬斯克4月簽署協議，以每股54.20美元的價格收購具影響力的社群媒體推特，但後來反悔，拒絕完成交易，雙方因此展開了訴訟攻防。

推特針對馬斯克的違約訴訟即將於本月17日開庭審理之際，馬斯克4日態度出現大轉變，這位行事難以預料的特斯拉老闆表示，若德拉瓦州法官停止訴訟程序，他打算依原訂計畫以440億美元收購推特。

推特4日表示，預期將以54.20美元的價格完成收購交易，該聲明並未提到馬斯克提出關於暫停訴訟的要求。

馬斯克的律師準備的文件提到他的最新提議時說：「沒有必要加速審理，藉此命令被告做他們已經在做的事情，這個行動現在沒有實際意義。」

「然而，推特不會接受肯定的答案。令人驚訝的是，他們堅持要繼續進行這場訴訟，將交易置於風險之中，完全不顧後果，甚至拿他們的股東利益來豪賭。」

推特的律師在提交給德拉瓦州法院的文件中駁斥這些論點，指出馬斯克那方仍未承諾截止日期，並稱馬斯克的最新聲請是想「進一步拖延、打泥巴戰」。

推特的律師表示：「他們會說，『相信我們，我們這次是認真的』。」律師還稱馬斯克是在尋求「無限期」來完成交易。