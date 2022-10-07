新光三越周年慶台北南西店、台中中港店等，總計全台6店昨全面展開，滿千送百優惠、大規模改裝導入最多新櫃、新品及備貨量最足等超強商品力，與線上線下打通服務、超強數位渠道的多重助攻下，首波6店周年慶第1天的業績衝破15.5億元，創周年慶業績新高。

新光三越表示，昨首波6店上午11點開店，即湧入大批購物人潮，化妝品、服飾、家用及3C等各業種買氣持續沸騰，下班後又再掀一波買氣高峰；觀察周年慶首日，各店1樓化妝品人潮買氣再現疫情前的榮景，人潮回流下，不論保養、彩妝或香氛，各品牌等，皆有兩位數的業績成長。

周年慶化妝品專櫃的熱銷商品，新光三越表示，包括CHANEL1號紅色山茶花活能精粹、ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、LANCOME超未來肌因賦活露、CLE DE PEAU BEAUTE肌膚之鑰幻耀星空系列、LA MER深藻煥膚微晶露等頂級精華及乳霜，各組銷量累計破千瓶。

疫情趨緩，社交活動頻繁，新光三越觀察，帶動YSL、MAC、BOBBIBROWN、SHU UEMURA、TOM FORD、NARS等專業彩妝有4成以上的成長；此外，香氛市場買

氣在周年慶持續發酵，除指標品牌JO MALONE LONDON維持成長動能，台中中港店2F新導入的BYREDO、Diptyque、EX NIHILO亦湧現購物人潮，香氛整體更增漲達8成。

社交生活全面回歸，一舉帶動化妝品、名品、服飾、女鞋等外顯商品買氣開紅盤；看好周年慶消費力，各服飾品牌備貨齊全、靴款備貨更增3成，女性商品首日買氣即較去年增逾3成。

服飾呼應社交需求，以正裝銷售最佳，其中國際設計師服飾最受消費者青睞成長超過3成；宅經濟也持續發威，加上現在買最抗通膨，更引爆家用家電買氣成長；釋放住宅空間的多功能、智能家電、環境家電以及救婚姻三機(如洗碗機、掃地機、烘衣機)、娛樂週邊家電（電視、電競椅）等都是消費者採購焦點。