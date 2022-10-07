新北市高灘處今表示，八里城市沙雕展原訂展覽至11日，因觀賞民眾踴躍，展期延長至11月13日，自12日起由當地周邊商家認養維護。

高灘處指出，八里城市沙雕展今年已邁入第5年，每年不僅吸引眾多遊客前往參觀，更是成為了當地的特色亮點之一，且八里沿線還有婚紗廣場、渡船頭老街、十三行博物館等多個著名景點，非常適合規畫一趟八里水岸人文之旅。

今年展覽以「光合希望」為主題，打造了16座沙雕作品，策展理念是來自全球經歷了新冠疫情長期的干擾肆虐，讓許多人們感到不安和無奈，因此想邀請民眾一起來八里許下對未來的希望，讓希望種子在八里的煦煦陽光下發芽、行光合作用至成長茁壯。

此外，周邊還有布置多座絕美的光雕藝術品，分別位於八里左岸公園、渡船頭老街及龍形碼頭，讓民眾在晚上參觀沙雕的同時，也能欣賞到光雕的絢麗燦爛，感受白天和夜晚不一樣河岸美景。

高灘處提到，民眾來八里除了有沙雕，八里左岸走到底的十三行文化公園兒童遊戲場，也是八里指標景點，場內的滑草場，更是大家必玩景點。滑草場因長期使用下耗損，經過高灘處的封閉整修，將在8日重新開放，呼籲大家一定要遵守各項遊具告示牌的使用說明及注意事項，避免發生受傷事件及設施損壞。