蔡恩雨將於22日舉辦「勇氣光圈觸電100％演唱會」。（華納音樂提供）

蔡恩雨全新單曲〈沒完沒了的情歌〉與MV今（7日）同步上線，而近來如火如荼準備22日於Zepp New Taipei 舉辦「勇氣光圈觸電100％演唱會」的她，近日來台Long Stay，透露前陣子喉嚨使用過度導致聲音有點無力，被醫生交代「禁言」2週護嗓，卻也因此加深焦慮情緒，表示：「緊張到我頭髮都快掉光了。」也向歌迷喊話再催票，演出當天絕對會帶給大家滿滿驚喜。

〈沒完沒了的情歌〉由蔡恩雨的偶像韋禮安譜曲，歌詞巧妙安插許多大家耳熟能詳的情歌歌名，讓聽眾可以跟著歌聲回顧往日時光。蔡恩雨幽默說：「這首歌名跟我最近的工作行程一樣『沒完沒了』。」問起如何介紹這首歌，她笑說：「世界上已經太多情歌了，不刻意推薦大家特別要來聽這首歌，但是相信聽到的人一定會很有共鳴。」

隨著演唱會倒數，她一天比一天緊張，提早於本週飛來台北密集彩排：「每天都覺得壓力很大，緊張到頭髮都快掉光了！」甚至前陣子似乎因為太累，加上喉嚨使用過度，導致她聲音有點「出不來」，緊急就醫後幸無大礙，但醫生交代「禁言」2週，也因此她最近講話都不敢太激動，擔心一不小心太用力講話，前面的保養都付之一炬，除了彩排唱歌外幾乎不太說話，笑說：「跟我不熟的人應該都覺得我超自閉。」