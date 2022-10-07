台南市觀旅局與國家發展委員會以及星宇航空合作，共同推出「永續旅遊哩程累積計畫」。並與台南市各地低碳餐廳、綠色餐廳、環保標章旅館、環保旅店、地方創生以及永續景點471家店家合作舉辦線上抽獎活動，即日起至12月11日，到台南這些永續店家消費百元以上，就可以參加抽獎。市府希望透過永續旅遊活動計畫來促進台南在地觀光產業，扶持地方創生進而提升各項產業效益。

台南旅遊景點安南區四草綠色隧道。(台南市觀旅局提供)

台南觀光勝地七股鹽山。(台南市觀旅局提供)

台南市市長黃偉哲表示，打造台南為低碳永續城市，是長期以來的施政目標，對於節能減碳、氣候調適、環境永續等各大面向，都持續努力實行。為推廣台南各區農特產活動、遊憩景點、觀光工廠及原鄉文化等休閒旅遊，市府於去年開始實施「台南地方產業低碳旅遊小旅行振興計畫」，實施效果廣受好評，並成功促進國旅市場經濟。今年決定持續透過不同運具及低碳旅遊等相關活動，創造出更多台南旅遊新價值，推出了「永續旅遊哩程累積計畫」，號召更多店家加入，也希望透過活動讓民眾了解永續旅遊的精神。

而為了提高民眾參與意願，市府也舉辦了抽獎活動，即日起至12月11日，凡星宇航空COSMILE會員(非會員可立即加入)於台南市「永續旅遊哩程累積計畫」之指定任務店家(低碳餐廳、綠色餐廳、環保標章旅館、環保旅店、地方創生店家、永續景點)消費100元以上，並取得統一發票/收據等憑證，並於活動網頁登錄發票號碼或上傳憑證(免開統一發票之店家所開立之消費憑證照片上傳即可)，填寫店家統一編號、 航空公司會員卡號等基本資料，即可獲得一組序號參與抽獎活動。抽獎獎項為：星宇航空哩程(可兌換機票或升等)、A330neo動態夜燈音樂鈴、A330neo 1:200飛機模型、星宇航空x KINTO輕量運動水瓶以及一街咖啡沖泡式咖啡等多種精美設計獎項。

台南觀旅局推出永續旅遊計畫。(台南市觀旅局提供)

即日起至12/11日，在台南指定任務店家消費一百元即可抽獎。(台南市觀旅局提供)

星宇航空也表示：隨著疫情趨緩，國際旅遊可望快速復甦，同時也是推廣台灣觀光的良好時機。台南市擁有豐富的觀光資源，對於國人及海外旅客而言，都是最佳的旅遊都市。希望藉由與台南市政府的合作，能在觀光宣傳的同時，將永續旅遊的觀念帶給國、內外旅客，讓我們用珍愛地球的方式，享受旅遊的美好。

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，旅遊與永續為相輔相成之關係，台南市觀旅局多年來也不斷地推廣永續活動，像是去年推出6大主題示範遊程，結合台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線及雙層巴士，搭配各路線特色及周邊熱門觀光景點，舉辦不同主題小旅行活動；這次與國家發展委員會、星宇航空合作舉辦抽獎活動，就是希望能讓民眾透過食衣住行來實踐永續精神，為地球盡一份心力。

為振興國旅經濟，台南市政府已推出2022台南購物節抽獎活動，於12月31日前來台南旅遊消費登錄發票，就有機會將大獎抱回家，獎品規劃市值超過300萬元。此外，還有米奇與好朋友CHILL遊台南(9/9-10/30)、「台南Sing時代之歌」全創作音樂會(10/30)、森山市集(10/28-30)、台南餐酒嘉年華(10/29-30)、赤嵌萬神節(10/29-30)、台南城市音樂節(11/5-6)等精彩活動陸續登場，歡迎民眾踴躍參與。