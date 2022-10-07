晶圓代工大廠台積電(2330)公布2022年9月自結合併營收2082.48億元，雖月減4.5％、仍年增達36.4％，改寫歷史次高。使第三季合併營收6131.43億元，季增達14.8％、年增達47.9％，連9季改寫新高。累計前三季合併營收1.63兆元、年增達42.6％，續創同期新高。

台積電先前法說時預期，在新台幣兌美元平均匯率29.7元狀況下，第三季合併營收將介於198～206億美元，以新台幣計價約季增10.1～14.5％、年增達41.8～47.5％，連9季改寫新高。法人認為，主要受惠新台幣貶值助攻，帶動實際成長略優於預期。

面對近期市場需求雜音不斷，台積電日前重申維持先前法說預期，表示今年產能將維持緊繃，營收預期成長34～36％（mid-thirties），明年稼動率維持健康、營收將持續成長，未來幾年營運成長預期不變，以美元計價營收的年複合成長率（CAGR）達15～20％。

日系外資認為，台積電能較同業更具韌性的度過產業逆風，在明年全球晶圓代工業營收年減5％狀況下，台積電營收仍可望年增6％，將2022～2024年每股盈餘預期調升1～4％，將評等自「優於大盤」升評至「買進」、目標價自550元調升至645元。

多家美系及歐系外資近期紛紛出具報告，重申「買進」評等送暖台積電，目標價分別介於570～815元。美系外資認為，台積電客戶組成分散、生產交貨期仍長，預期訂單調整無礙下半年獲利動能，第三季營運有望創高，第四季亦可望持穩高檔，未見大幅度衰退。

第二家美系外資認為，受消費市場疲弱影響，導致市場對台積電明年獲利成長展望萌生疑慮。目前預期PC及智慧手機展望確實惡化，但台積電憑藉市占率提升，將足以支撐公司在產業下行周期中維持成長。

第三家美系外資則看好半導體產業循環將走出谷底，將於明年下半年開始復甦，並認為台股加權指數今年迄今表現已反應總體經濟大部分利空，抄底部局優質股的早鳥進場契機顯現，並強調台積電為投資首選，維持「加碼」評等、目標價720元。