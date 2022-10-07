宏碁（2353）今發表世界最輕的16 吋OLED筆電Acer Swift Edge（SFA16-41），專為現今混合辦公型態設計，能夠最大化地滿足生產力和創造力需求。Acer Swift Edge筆電搭載內建Microsoft Pluton安全處理器的AMD Ryzen PRO 6000系列及AMD Ryzen 6000系列處理器，有助防禦日益複雜的資安攻擊。Acer Swift Edge也配備4K OLED顯示器，支援100% DCI-P3 色域和最高500尼特亮度，提供劇院級的視覺效果。Acer Swift Edge的傑出設計獲得Red Dot 2022設計獎及2022 Good Design設計獎。

Acer Swift Edge 16吋輕巧筆電擁有簡約俐落的設計，重量僅1.17公斤，厚度僅12.95公釐，採用超薄鎂鋁合金機殼，使筆電更加易於攜帶與耐用。Acer Swift Edge的設計理念展現了精準的線條結構細節、俐落的機身後緣和簡約美學，承襲了Swift系列的高質感時尚；此外，亦配備令人驚艷的顯示器、加上精心的軸承設計和簡約的前緣開合凹槽。

Acer Swift Edge搭載AMD Ryzen PRO 6000系列處理器，可支援常用應用程式和商務工作的性能需求。重度使用者能選用多達8個以6奈米先進工藝打造的高效能「Zen 3+」核心，帶來卓越的處理速度和流暢反應，提升生產力和協作能力。另外，針對IT管理者，AMD PRO技術能提供多層安全功能以防禦外來威脅，並提供長期穩定且可靠全面的管理選項。

這些處理器整合由微軟所設計的Pluton安全處理器，可強化新款 Windows 11個人電腦，並為憑證和密鑰等敏感資產提供額外保護。此外，為讓使用者更安心，此款筆電新增生物辨識驗證功能和 Noble Wedge電腦防盜鎖插槽，層層保護使用者自身及其公司的資料。

Acer Swift Edge搭載 4K OLED （3840x2400）顯示器，支援劇院級的100% DCI-P3色域、最高500尼特亮度，以及不到0.2毫秒的反應時間，提供令人驚豔的逼真色彩和頂級的圖像清晰度。此款 16吋筆電亦採用窄邊框和92%螢幕佔比，並通過VESA DisplayHDR True Black 500和TUV Rheinland Eyesafe顯示器認證，提供更寬廣且舒適的觀賞體驗。全新的Acer Swift Edge不僅支援新一代高階連接需求，能以Wi-Fi 6E進行高速無線連接和文件分享，並提供流暢的4K串流體驗；還配備多種必備連接埠，例如一個HDMI 2.1、兩個具備快速充電功能的USB 3.2第二代Type-C連接埠、兩個USB Type-A 連接埠，以及一個音訊插孔，將行動工作生產力與方便性提升到一個全新的境界。