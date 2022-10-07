相信很多人對戀人都有過這樣的埋怨與苦惱，明明就已經交往了，為什麼他不願意把社群網站的狀態改成「穩定交往中」？是為了裝單身，還是方便搞曖昧嗎？其實都不是，他們只想要關起門來大方的秀恩愛，不想被別人知道，《科技紫薇網》運勢專欄指出金牛座、巨蟹座、天蠍座、射手座、雙子座，他們注重隱私只想要低調，也不想大肆宣揚給朋友看，怕會被訕笑。

▍金牛座

他們所以不想公開戀情，跟他們低調的性格很有關係。一句戀愛ing放在社群媒體上公開，不知道會招來多少朋友們的訕笑，搞不好還得請客。換個方式想，如果金牛座確實有意與你繼續交往，比起釘在公布欄上的「穩定交往中」的狀態，故意放個剪影合照，低調放閃，反而能帶給他們暗爽的感覺！

▍巨蟹座

戀愛本來就是自己的事情，何必要搞得人盡皆知？巨蟹座就是那種喜歡關起門來秀恩愛的人，大肆宣揚戀愛消息，不是他們的個性。巨蟹座的肉麻只留給心愛的人，比方說買妳愛吃的東西、或是買把大傘只為了雨天去接你，這些才是巨蟹座秘而不宣的浪漫。

▍天蠍座

好多事情都埋藏在心裡的天蠍座，很注重自己的隱私，所以他們真的是覺得不用把所有事情都和大家說。更何況，蠍子哪有空整天上社群網站更新照片，當然了，他還是很重視感情的，不會將妳狠狠的拋下，他們是很專情的。

▍射手座

熱情奔放的射手座，把友情看得和感情同樣重要，所以就算談戀愛也不會忘記和其他朋友保持來往。之所以不改成「穩定交往中」，可以顯得自己很有行情。另一方面，其實射手座覺得感情合則來不合則去，要是沒辦法維持下去，又得把狀態改來改去，實在太麻煩了。

▍雙子座

著名雙重人格的雙子座，內心有兩種差異很大的思路。他很可能一會對另一半愛到不行，一會又覺得對方很煩，這兩種極端的情緒猶如海浪般此起彼落，而且雙子座嘴上不講，內心其實很護著情人，貼照片怕被說閒話，乾脆隱匿不報，寧願低調。