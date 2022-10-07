根據媒體網路聲量調查顯示，民進黨台中市長參選人蔡其昌網路聲量領先台中市長盧秀燕，盧秀燕今天表示，自己尊重民調並參考，但最重要的仍是爭取民眾的支持，直到投票當天，才會知道真正的結果。

網路聲量調查指出，蔡其昌聲量穩定領先，且盧秀燕因狼師案等陷入負面標籤，盧秀燕說，都民調很多，以台中市來講，近一年可能會有超過百份的民調，無論好或不好，她一貫的態度都是尊重民調並參考，最重要是爭取民眾的支持，一直到投票當天，才會知道真正結果。

至於網紅蔡阿嘎預測盧秀燕會連任，盧秀燕則表示，要謝謝蔡阿嘎的評論，不過她絕對不會掉以輕心，謙虛認真勤走才是唯一而且最好的辦法。

副總統賴清德今天晚上又將到台中為蔡其昌站來，盧秀燕也表示，非常歡迎總統、副總統來台中，希望他們每次來，都能更關心台中市，也歡迎他們來台中消費、促進台中經濟，更別忘了多多參觀我們的市政建設。