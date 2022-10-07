中磊(5388)9月、第三季及累計前9月營收齊創新高，受惠數位生及浪潮，中磊今年營運樂觀可期，法人樂觀看好，中磊今年每股獲利上看7~8元。

中磊電9月營收為64.7億元，較去年同期年增率達81%，創公司單月營收新高紀錄。中磊第三季單季營收達182.1億元，較去年同期年成長率達64%，亦較上季營收成長20%。

中磊今年度營收逐季走高，累計中磊2022年前三季營收為461億元，相較去年同期營收307億元，年成長率達50%。中磊9月、第三季及累計營收表現，皆創下歷年新高紀錄。

隨著全球投入數位基礎建設，遠距新興應用帶動資料量暴增，5G通訊、遠端監控、雲端運算等新興應用蓬勃發展，推升網通設備升級需求，如：高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等需求強勁。面對疫情及國際局勢的變化，中磊發揮全球佈局優勢，動態調配台灣、大陸、菲律賓及印度等四地產能，即時滿足客戶需求。

今年疫情帶動數位轉型發酵，中磊受惠固網頻寬升級帶動換機潮，以及影音串流需求增長，5G、PON、OTT STB與WiFi-6帶動營收成長向上，除此之外，在多國一線電信商佔有率有一席之地後，增加產品供貨市佔率，隨著零組件供貨逐季增加，帶動出貨、營收逐季向上，法人樂觀看好，中磊今年每股獲利可望落在7~8元。