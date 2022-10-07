根據新北市地政局公布的住宅價格指數，新店區年漲逾7%，新店發展議題不斷，尤其是五峰重劃區，今年最高成交單價已逼近9字頭，成為新店市最炙手可熱的購屋熱區，看好商圈發展潛力，台灣房屋光輝十月展現品牌卓越實力，一周內連展兩店，繼高雄三多捷運店開幕後，雙十連假前夕北台灣接力再展新門市，由擁有10多年房仲經歷的黃麒運領軍展店，「台灣房屋新店區公所加盟店」於今（7）日隆重開幕！

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯表示，台灣房屋以行動力為加盟團隊打造永續經營的事業平台，近年力倡ESG+，致力實踐愛家愛地球的企業責任，我們重視家庭的和諧溫暖、同仁的教育成長，親善、熱情、專業、活力的品牌形象，倍受業界肯定與認同，黃麒運與林威勳，從擔任業務時期就獲獎無數屢創佳績，從超級業務到如今率領團隊，站上事業另一波高峰，也為新店地區開拓更深廣的服務力。

台灣房屋新店區公所加盟店店長黃麒運說：「選擇加盟台灣房屋，是看見台灣房屋與其他房仲品牌有著極大的差異化，像是台灣房屋重視ESG+社會責任、推動植樹造林、亞洲健康智慧園區等，將環境、食安、長照都三面俱到，總裁彭培業做事也總是親力親為，注重效率、執行力，但對待同仁卻像家人一樣，付出無私的關懷。走進房仲店頭裡面，也感受到同仁們的溫暖和活力，這與自己的想法與理念不謀而合，所以最終決定入主台灣房屋。」

已經是四寶爸的7年級生黃麒運，為了能就近照顧家人，因此選擇在從小長大的新店，自己開店做老闆，插旗新店熱門購屋區。台灣房屋新店區公所加盟店店長黃麒運表示，新店區公所屬於新店的行政中心，生活機能完善、居住環境單純，除了全聯、大潤發，中央路亦有IKEA、寶橋路則有家樂福，日常所需一應俱全，生活機能便利，商圈以3房的家庭宅最受青睞，公寓產品約1000~1500萬元可入手，屋齡10年以上中古大樓含車位總價則約1500~2500萬元左右。

黃麒運說：「台灣房屋將每位工作夥伴和客戶都視為家人一樣的重要，付出無私的關懷與溫暖，也正與自己的理念不謀而合。」他認為要「先義後利」，透過與鄰居多元互動，了解社區住戶的需要，更進一步了解商圈人文環境與里民喜好，他心裡更有了一連串規劃藍圖，像是舉辦「捐血活動、包粽子、寫春聯等，甚至希望舉辦不動產專業知識講座，開放住戶學習土地相關知識、裝潢講座、理財或稅務知識等，把鄰里當做一家人般的關懷與用心，提供最真誠並專業服務。