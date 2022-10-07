國民黨台北市議員候選人高揚凱競選總部今（7）日成立，現場政商界大咖雲集，不僅台北市長候選人蔣萬安、前總統馬英九、台南市長候選人謝龍介、國民黨黨主席朱立倫等貴賓都現身力挺，「綜藝界教母」周遊也特別站台支持，讓大批網友感到相當新鮮，忍不住驚喜大讚。

高揚凱在臉書發文表示，他的競選總部成立大會將友政商界重磅嘉賓與數十位里長將親臨會場，他邀請所有關心大安文山區未來的鄉親好朋友，一起來為他集氣鼓勵，將文山子弟送進市議會，打擊塔綠班不公不義，找回失落的台北光榮感。

高揚凱指出，成立大會現場不僅有台北市長候選人蔣萬安、前總統馬英九、台南市長候選人謝龍介、國民黨黨主席朱立倫等重量級貴賓到場加持，更有堪稱「綜藝界教母」等級的資深演藝界前輩周遊，這也突顯了他在地方上的好人緣，能為大安文山搶下一席年輕、有戰鬥力的在地議員，為鄉親服務，也為弱勢積極發聲。

此文獲得大批網友按讚留言，紛紛表示：「好酷喔！想不到周遊還會來力挺」、「綜藝界教母！有哏」、「很久沒看到周遊了」、「支持在地的年輕人，就是支持文山大安的未來，衷心希望揚凱高票當選！凍蒜揚凱！」「有戰力的藍營青年，一定要支持」。