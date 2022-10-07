中華亞太菁英交流協會7日公布苗栗縣長最新民調，無黨籍參選的議長鍾東錦目前以21.8％領先，民進黨參選人徐定禎以20.7％支持度暫居第二。對此，徐定禎表示，這民調顯示苗栗民心思變，苗栗人期待改變，也正在經歷苗栗歷史改寫。

苗栗縣長選舉最新民調顯示，鍾東錦以21.8％領先，徐定禎以20.7％支持度暫居第二，國民黨參選人謝福弘支持度則僅剩8.7％。徐定禎今(7)日在臉書表示，他預期鍾東錦陣營只會內耗、民調繼續走低，特別是鍾東錦被爆傷害致死案件。徐定禎痛批鍾東錦用「戒嚴時代的黑牢」為自己開脫，「我要強烈駁斥這樣的說法，鍾東錦涉及的傷害致死案件，三審定讞的判決是在民國77年，民國76年早就解嚴了，哪有什麼黑牢？鍾東錦這番言論根本是侮辱我們民主前輩！」

徐定禎重申，鍾東錦議長爆出傷害致死案件，是重大的社會事件，再加上鍾東錦議長之前在記者會坦承犯下妨害家庭，還有讓受害者腸子外露的殺人未遂，「苗栗鄉親都在等真相，請鍾東錦議長說清楚講明白」。

此外，徐定禎提及，鍾東錦與謝福弘互相要對方退選，以及國民黨建議開除徐耀昌黨籍等議題，國民黨內家務事浮上檯面，互相搶奪正藍軍支持。鍾東錦更稱有謝福弘陣營的候選人到他的問政說明會，企圖混淆焦點，「這點我必須澄清，我的原則一直都很簡單，就是開大門走大路，大家是為了自己的選舉努力，也沒有在我的問政說明會為其他候選人拉票，要來站台我都是歡迎」。

徐定禎提及，鍾東錦曾為謝福弘的國民黨同志，鍾東錦與其檢討為何有泛藍候選人來他的場，不如檢討為什麼這些人不參與鍾東錦的活動，「難道鍾議長不覺得自己選舉搞得眾叛親離顯然有問題？」最後，徐定禎感謝每個堅定支持他的縣民朋友，「選戰一路打到剩50天，我們更要團結拚下去」。