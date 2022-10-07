為解決人口老化、長者妥善照護問題，新北市政府7日上午召開記者會，宣布已將新北市平溪區打造為「不老長智村」，結合衛生所的失智友善計畫，民間企業的智慧科技等資源，讓在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。

新北市長侯友宜表示，高齡照顧一直是市府的重大政策，隨著老年人口快速成長，與老年相關疾病也隨之增加，其中以失智症最為顯著。為使新北市長者獲得更完善的社區照顧，新北市府選擇於人口高齡占比最高的平溪區（32％），以衛生所為主體，連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，建置「不老長智村」。

另外，新北市府也結合民間企業，包括近年積極投入失智高齡走失預防議題的富邦人壽、台灣大哥大，於新北偏鄉地區導入公益協尋科技化行動，同步運用智慧科技輔助失智照護、預防走失。

新北市政府指出，由於社區居民整體失智友善識能的提升，平溪區有2分之1的商家成為失智友善商家。其中，7日獲頒「失智友善商家」的平溪「溫泉商店」李老闆便表示，他母親也有失智症，因此對失智的長者有很大的包容力。他表示，曾遇過長者因疾病的關係重複購買，遭家屬抱怨，他學會與家屬溝通，若實在不需要，可以拿回店內退貨。

新北市衛生局長陳潤秋也表示，未來將持續透過公私協力方式，達成全市29區成為失智友善社區的願景，打造讓失智症患者能在熟悉社區中生活的環境，讓新北市的長者都能安心養老。