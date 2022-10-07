賴女等人在FB、IG上發高薪徵人廣告，誘騙被害人應徵。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

近期柬埔寨人口販運詐騙令國人不安，台中33歲林姓男子、31歲翁姓男子等4人，與身在柬埔寨幹部23歲賴姓女子、25歲簡姓女子等4人合作，由賴女等人負責在網上發布徵人廣告，等被害人遭騙應徵後，再協助變造小黃卡、訂機票等出國手續，並通知林男等人載至桃園機場的一條龍服務，讓被害人飛往柬埔寨機房當「豬仔」。刑事局南部打擊中心月前獲報，追查下將於9月間將林男、賴女等8人逮捕，確切掌握有5名被害人，全案依人口販運等罪嫌移送法辦。

警方指出，賴女、簡女、26歲周女、22歲陳女均來自屏東原民部落，6月間在FB、IG等社群軟體上，打著「至柬埔寨從事打字工作，底薪一個月新台幣4萬5，另有獎金，合法工作」徵才廣告，吸引許多同鄉的年輕人前來應徵，賴女等人見有人應徵後，聯絡位在台中的林男、翁男、38歲簡男、32朱男4名男子代辦護照、接送受騙人到機場搭機，但其中有人未打滿3劑疫苗無法出國，賴女等人協助變造小黃卡協助被害人出國。

直到被害人抵達柬埔寨後，隨即遭扣留護照、剝奪人身自由，拘禁於詐騙園區無法離去，逼迫從事電信詐騙工作，被害人才發現是一場騙局，而被害人若業績沒有達標，園區內的集團人員就以，命以體罰、毆打等暴行，直到有被害人忍受不了，苦苦哀求離去，便與其家屬聯繫，要求被害人家屬交付1萬美元的贖金，等到拿到贖金後便將被害人趕出園區。

被害人回國後便向警方求助，南打中心獲報8月間獲報，循線追查下，於9月12日第一波執行查緝行動，查獲位於台中市林男、翁男、簡男、陳女、朱男等5人到案。並於9月30日執行第二波查緝行動，逮捕位於屏東縣賴女、周女及簡女到案，並發現賴女在柬埔寨擔任重要幹部，除負責招募被害人外，並負責該集團之零用金、協助發放代墊款，回報招募績效俾利進行獲利核算及分潤事宜。

據了解，賴女等人辯稱也是受害者，因遭騙到柬埔寨後遭到集團吸收，集團提出每月底薪1300美元，每月至少要抓2人，超過還會獎勵1人1000美元，賴女等人便藉由「抓交替」，獲取不法所得，直到因當地警方大力掃蕩，擔心受波及回到台灣，遭到台灣警方循線鎖定逮捕。

警方訊後依人口販運罪、恐嚇取財、《違反護照條例》等罪嫌，將賴女、林男等8人，移送屏東地檢署偵辦，林男、賴女2人屏東地檢署檢察官向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘6人獲1萬元至8萬元交保。