新竹市長參選人高虹安論文案風波，資策會日前在立法院於民進黨立委輪番追問下，一反先前無侵權說法，改口有8成引用自該會報告，後續可能提告，遭批「政治力介入」。資策會今日發出聲明喊冤「態度始終一致」，表示因剛開始未經實際比對，所以通案表回應學術研究無須授權。但後經過比對，認為其期刊報告有逾8成被高的博士論文引用，已逾合理使用範圍。

高虹安日前反駁，其美國辛辛那提大學的博士論文共113頁，而資策會期刊論文刊登6頁，光用數學計算，就知道絕不可能是80％雷同，質疑是「政治力介入」讓資策會改口。

資策會下午又發出聲明，稱該會於9月20日初次受訪時，因未有實際數據比對，暫不直接評論，才通案表示：「資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題」。因此，若學術研究不涉及技術實施，則無需取得授權。

但後來經過實際比對，發現該會所屬著作權期刊論文內容，有超過八成被複製於高的博士論文內，且引用部分，未能與其自行創作部分區隔，亦未標示出處。依該會與員工服務合約約定，員工於職務上之著作，著作財產權歸該會所有。因此，本案高虹安引用本會論文，恐已逾越合理使用範圍。

資策會強調，該會立場及態度始終一致，對於各類研發成果之使用，亦遵守相關規定處理。期盼各界回歸事件本身理性判斷，對著作權法引用、合理使用及科專成果運用相關規範亦能有正確認識。