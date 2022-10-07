衛福部長薛瑞元昨指出，高端疫苗因過期，銷毀報廢的數量已達120萬劑，接下來因疫苗期限陸續到期，預估高端疫苗報廢的數量將達170萬劑，佔採購總量的3分之1。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，隨著疫苗的演進，舊疫苗的施打率就會減低，報廢率一定比較高，高端、AZ都有這樣的問題。

王必勝表示，新冠疫苗一直在發展中，先前的品牌如果沒有再升級的疫苗，未來施打一定比較少，報廢率一定比較高，高端和AZ都有這樣的問題。以日本為例，當地購買了1億多劑AZ，剩下的屆效也要報廢。隨者疫苗的演進，舊疫苗的施打率就會減低。

對於以高端疫苗作為追加劑，王必勝表示，這經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的同意，國內好幾家醫院判斷有效，才會使用。另因高端屬於次單位蛋白疫苗，副作用少、安全性高，絕對沒有草菅人命、把民眾當白老鼠的情形，這是錯誤認知。