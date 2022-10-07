中興大學校本部獸醫教學醫院興建逾40年，原空間已不敷使用，已搬遷到向上路一段，提供小動物門診醫療，校本部獸醫教學醫院現址將改建為「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，為維持醫療營運，未來將提供更優質的服務與醫療環境，成為中部規模最大的獸醫教學研究重鎮。

中興大學指出，校本部獸醫教學醫院因原建築歷史悠久，原空間已不敷使用，在校長、農委會和教育部的支持下，原址進行「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」新建工程，未來將提供更優質的服務與醫療環境，成為中部規模最大的獸醫教學研究重鎮。

中興大學指出，校本部獸醫教學醫院遷至興大獸醫教學醫院向上醫院，繼續提供小動物門診醫療，以及獸醫學系學生臨床診療實習場所，持續對外提供動物醫療服務。

中興大學校長薛富盛說，台中市全台第二大的城市，一座偉大的城市一定要有一所頂尖的研究型大學來輝映，中興大學未來在校本部將獸醫教學醫院整建後，在教學、研究、人才培育與國際獸醫人才交流方面，將會發揮更大的量能。

薛富盛指出，中興大學是全台第一所成立獸醫學院的大學，也是臺中市重要的動物醫療與保健醫院，新大樓興建期間，向上醫院將持續教育實習課程與診療服務，提供民眾優質的醫療服務品質與環境。

興大校友總會理事長蔡其昌表示，中興大學是台灣獸醫學院的翹楚，培育了很多獸醫人才，具有良好的服務醫療量能，讓城市的毛小孩獲得更好的照顧。他非常肯定興大在毛小孩醫療服務與作育英才的能力，未來也希望能將臺中市打造成為毛小孩的天堂。

興大獸醫教學醫院向上醫院將延續原醫院的服務，提供內科、外科、心眼科、腫瘤科、野生動物科、麻醉科、影像科、檢驗科，營業時間為周一至周五上午8點至下午5點。