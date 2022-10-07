2022年迄今已經大跌25%左右的韓股無疑是全球表現最差的股市之一，市場悲觀氣氛充斥，看不到什麼好消息。同時，韓國央行為了大力打壓通膨，以及縮小與美國之間利差，預估下周可能會再升兩碼。

韓國散戶習慣在大盤下跌時，逢低介入當地股市。不過，目前韓國有不少螞蟻雄兵因看空韓股，故買了自新冠疫情爆發後最多的賣權。但在韓股上下大幅震盪下，不少也被迫繳要繳交10年來首見的高額保證金。

以兩年多前新冠病毒剛被發現為例，韓股曾一路重挫，但韓國散戶發揮你丟我撿的精神，股票周轉率一度衝高至8成以上。同時，也讓韓股KOSPI指數在2020年，繳出年線大漲31%的一張漂亮成績單。

不過，由於韓股難做加上觀望態度增加之下，韓股9月股票換手率下滑至63.7%，是疫前2019年12月以來最低。同時，當地散戶從10月至今的保證金，也減至16.8兆韓元，約120億美元，也創2020年底以來最少的，韓股前不久大漲全盛時期，保證金一度大增至26兆韓元左右。

證券分析師認為，若出現恐慌性拋售現象，應該是在股市崩跌時，慣用槓桿方式交易的散戶一定先跑。另外，韓國散戶在9月26日當天，曾經買進高達380億韓元賣權，創2020年3月以來最大量，表示真的看空韓股後市。

韓國NH投資證券指出，選擇權是一種避險工具，但對散戶來說操作選擇權就是一種投機的交易，因為都被當作像買樂透彩一樣。韓國金投會(Korea Financial Investment Association)統計，9月27日就有兩成左右做短空的被迫平倉，數量不僅是最近的兩倍，同時也是自2009年7月以來，首次增幅超過兩成以上。

首爾Daishin證券認為，韓股短線底部似乎已現，但很難說是不是真的見底。不過很多看空的散戶，還是沒有改變韓股或將出現反轉，寧可忍痛補繳保證金，也不願改變自己的看法。

至於韓股為何被看空，升息也是另一個考量。在拉升疲弱韓元以及大打通膨為目的下，市場預估韓國央行12日可能再度升息，而且會一次就調高兩碼，也就是50個基本點。