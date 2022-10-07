台中市長盧秀燕女性後援會7日正式成立，成員的子女以創意走秀方式展示後援會自製的「挺燕潮Ｔ」。（張亦惠攝）

盧秀燕女性後援會成員子女穿「挺燕潮T」走秀。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕女性後援會今天正式成立，由市長盧秀燕親自主持。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕競選總部7日舉辦「青春勇敢秀」女性後援會成立大會，市長盧秀燕親自主持，現場有超過120名幹部參與。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕競選總部7日舉辦「青春勇敢秀」女性後援會成立大會，市長盧秀燕親自主持，現場有超過120名幹部參與，還邀請後援會成員的子女參與，以創意走秀方式展示後援會自製的「挺燕潮Ｔ」，爭取女性認同。

7日的活動由盧秀燕親自主持，與會者包括盧秀燕團隊競選總幹事立委楊瓊瓔、議員吳瓊華及台中市議員林碧秀等人，盧秀燕在現場傾聽女性們的建議，更暢談台中市未來的發展願景。

盧秀燕表示，她是六都唯一的女性市長，特別重視婦女社會參與、關注婦女福利與權益，過去三年多，從百年大旱到新冠疫情等各種挑戰，我們都堅持守護台中，一一度過難關，如同所有女性好朋友守護家庭。

盧秀燕強調，在台中「女力覺醒」不只是口號，全場姊妹們都是她的分身，台中要做性別平權的領航城市，成為女性從政的典範，呼籲更多姊姊妹妹站出來跟她一同守護台中。

盧秀燕競選總幹事、立委楊瓊瓔提到，粉紅色系「挺燕潮Ｔ」搭配盧秀燕競選總部主視覺，以春燕報喜為主軸，象徵盧市長帶領台中經濟高飛、建設蓬勃發展，而12隻燕群齊飛代表盧市長在各個領域、方方面面都能以民為本，希望盧市長能繼續帶給台中市民更美好的未來。