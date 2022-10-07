警方在簡男身上搜出17包安非他命。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市警方今早接獲報案，觀音區有民眾家門口遭車輛擋住影響通行，員警到場一查，發現該車被通報為侵占車輛，便在現場埋伏，待駕駛43歲簡姓男子現身後上前盤查，發現他不僅是毒品通緝犯，身上還藏有17包安非他命，車內更有2面偽造車牌，當場將其逮捕帶回偵辦。

大園警分局表示，觀音分駐所今早6時許接獲報案，有民眾住家門口被一輛汽車擋住影響出入，附近也沒看到駕駛，請警方到場處理。員警獲報後到場查詢車籍資料，發現該車竟是遭到侵占的車輛，隨即在現場埋伏等待駕駛出現。

不久後，簡男走向車輛準備打開車門，員警立即上前盤查，發現他是毒品通緝犯，今年9月底遭桃園地檢署通緝，警方當場將其逮捕，除在身上搜出17包安非他命外，另在車上也發現2面偽造的車牌。

簡男辯稱，車輛是他向朋友借來的，卻說不出朋友聯絡方式。警方後續將聯繫車主到案說明，全案依違反毒品危害防制條例、侵占、偽造文書與毒品通緝等罪嫌，將其移送桃檢偵辦。

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