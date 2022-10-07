民代參選人們為了拉近與民眾距離，送出實用生活小物，還開著行動競選車走片大街小巷，成功創造話題。民進黨新竹縣議員參選人張珈源在競選車上加裝爆米花機與飲品機，靠近公園綠地，大受親子歡迎。縣黨部主委鄭朝方也與張珈源交流家戶拜訪策略和文宣小物設計，透過美學設計的優化、創意的視覺與行動，想傳達的新政治美學。

張珈源的競選行動車近期在竹北成功創造話題，特別是車內設置的爆米花機與飲品機，每每在公園綠地停靠就受到孩子們的歡迎，特定活動日搭配政策宣講還會有知名模型人偶同台，受到大人小孩粉絲的關注。他也邀請黨部主委同時是竹北市長參選人鄭朝方一同到公園跟親子爸媽暢聊政見，分送現爆的爆米花給現場的小朋友們。

鄭朝方說，要能搶在第一時間接觸到人群，讓大家認識參選人，也讓參選人認識民眾是非常重要的。因此籌備競選總部期間，就常與深耕在地的張珈源交流家戶拜訪策略和文宣小物設計，不管是行動車還是文宣小物，都是想透過美學設計的優化、創意的視覺、行動，讓大家能夠親近我們想傳達的新政治美學。

張珈源說，這次爭取議員連任，除了用紮實的成績和服務爭取民眾認同，也做了很多的文宣小物，增加能見度。其中最受歡迎的就是環保購物袋，有別於傳統選舉文宣品，設計上雖然把人名縮小，讓使用頻率增加。另外，為了防疫做的酒精筆、質感精美又磅數高的面紙隨身包、實用的剔牙棒都是民眾詢問度高的文宣小品，因為降低政治感，民眾反而隨身攜帶。

除了文宣小物做宣傳，因應竹北的外來人口多，許多家庭社群對參選人政見宣傳比較冷漠，張珈源透過輕鬆的互動，現場分享爆爆米花、模型人偶的扮裝等，吸引大家靠近，創造機會讓鄉親更知道訴求與政見，也能認識更多的朋友，爭取更多支持。