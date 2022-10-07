搶攻入秋餐飲商機，東元餐飲集團旗下樂雅樂餐廳大推日式湯咖哩，表示「湯咖哩」源自於北海道札幌，深受當地人喜愛，是具有代表性的靈魂美食，正適合入秋時節享用，即日起至11月30日暖心推出「Tasty Autumn 秋旬美食」，秋季不只有鍋物，湯咖哩也是個新選擇，邀請消費者來店一邊品嚐道地日式餐點、一邊感受濃厚秋意氛圍。

樂雅樂表示，札幌國民美食「湯咖哩」與咖哩不同在於，沒有加入麵粉，因此湯頭不濃稠，反而較為清爽順口，整碗喝完也不膩口。而樂雅樂餐廳湯咖哩的「特製湯底」是以洋蔥、綜合蔬果及辛香料為基底，黃金7小時慢火熬煮，經由拌炒新鮮洋蔥後加入特製高湯，到最後與綜合蔬果、辛香料燉煮，味道既清甜順口又香醇濃郁。

樂雅樂建議想要飽足感十足的饕客，絕對要試試「起士和牛漢堡排湯咖哩 套餐」，是由主廚手打和牛漢堡排，口感更加多汁扎實，搭配炙燒香濃的莫札瑞拉起士、季節盛產的蓮藕、栗子南瓜等多款秋季時蔬，為湯咖哩增添的濃醇滋味。「嫩煎雞腿排湯咖哩 套餐」是將雞腿排煎至金黃色澤，搭配鮮甜藍鑽蝦與多款秋季時蔬，香氣四溢，讓人意猶未盡！不僅能品嚐到各種蔬菜的精華美味，同時也能補充營養均衡。此外，凡點購湯咖哩套餐皆附贈「酥炸牡蠣」，嚴選廣島產的牡蠣擁有低脂濃香、豐富蛋白質，特製酥炸完整裹住水份，使口感鮮嫩多汁。

提到秋季海鮮，螃蟹絕對是首選，本次特別選用不用脫殼即可安心享用的「軟殼蟹」。「酥炸軟殼蟹青醬燉飯 套餐」將軟殼蟹炸至酥酥脆脆，能品嚐到蟹香濃郁、飽滿蟹肉，特製羅勒青醬、雞肉、秋季時蔬丁拌炒義式燉飯，風味溫潤，一入口即感受到新鮮羅勒的清新及時蔬的脆感。套餐附歐式新娘濃湯與香柚紅茶凍，是充滿異國風情的餐點組合。

秋季甜點絕不容錯過具有代表性的「栗子」，今年推出復刻版「甜栗水果豐收聖代」使用完整一顆法式栗子的聖代，以濃郁香草冰淇淋和咖啡凍為基底，結合甜麥仁、蔓越莓粒與綜合水果，增添多層次口感，能充分感受到秋季氣息。「栗香咖啡」以義式咖啡為基底，加入香烤栗子糖漿增添風味，完整濃醇香甜滋味。