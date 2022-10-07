新北市民進黨團今開記者會，指控新北市長侯友宜行政不中立，讓市府淪為選舉工具，其中捷運局9月公共議題招標案，竟有部分經費用於輿情觀測的輔選資源，甚至有多位局處首長出席競選造勢場合，顯然無法維持行政中立。民進黨團召集人陳啟能呼籲，侯友宜投入參選就應該立即請假，不要逼公務員成為輔選工具人。

陳啟能指出，侯友宜在三重的第一場造勢晚會，新北市多個局處首長竟然出現在競選造勢的場合，顯然市政團隊無法維持行政中立，無法獲取市民信任，此外，市府各局處還時常利用職權反駁林佳龍團隊政見，像是環保局、經發局與城鄉局長都跳到第一線擔任攻擊手，抨擊林佳龍政見。

「捷運局為何需要做輿情觀測的招標？」市議員李倩萍說，市府9月21日的捷運局公共議題推廣招標公告，顯示有720萬用於媒體廣告行銷費用，其中還有輿情觀測的招標案，想問侯友宜輿情觀測與公共議題推廣有什麼連結性，目前議會正值預算審議過程，相關違反處業務職掌的預算濫用都要嚴格檢討。

市議員羅文崇表示，侯友宜已開始宜蘭、台北和高雄跨區輔選，行程由南而北擴及全國，為何不請假好好拚選舉，侯友宜日前接受專訪，已對參選總統毫不避諱，甚至有民調指出，4成新北市民已認定他會參選總統，顯然侯不管有沒有連任新北市長，一定落跑去選總統，對於落跑參選總統、棄市民不顧的行為，新北市民只能表達無奈。

市議員陳科名強調，行政中立是政府責任，新北市府因為侯友宜參選，破壞行政中立，除了局處首長大力抨擊林的政見外，還利用行政資源輔選，造成選舉的不公平與不公義，另外有黨團成員也反映，市府有要求里長不要參加或穿有名字的衣服參加綠營地方議員造勢場合，區公所甚至會派人了解現場，背後是否有高層授意，或區長自主的政治判斷，令基層同仁既無奈又無助。

民進黨團呼籲，侯友宜不要挾市長職權破壞公務機關行政中立的制度，也不要用權力綁架官員、區公所及里長，讓行政機關成為競選團隊，連里長都不能表達自己支持的參選人，有如恐怖監控，既然侯友宜想要參選總統，那也請市民成全他，投給真正願為新北市做事的林佳龍。