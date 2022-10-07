呂維胤陣營競選小物除了口罩外，另推出環保購物袋也受民眾歡迎。（呂維胤競選總部提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市議員參選人周嘉韋沿街拜票發送競選小物，感覺以口罩最夯。（周嘉韋競選總部提供／程炳璋台南傳真）

台灣2019年爆發新冠肺炎疫情以來，首逢基層大選，在物價飛漲下，今年各選舉陣營的低成本競選小物中，以「口罩」最夯，因為「實用」，各選區參選人皆表示口罩發量最大，民眾詢問度亦最高。

今年台灣九合一選舉，各參選陣營對選舉發送的競選小物雖仍維持瓶裝水、面紙、扇子、溼紙巾等「基本款」種類，各品項發出的數量都差不多，唯獨「口罩」詢問度最高，經過設計的口罩更是熱門索取小物。

台灣防疫政策逐步放寬，疫情卻仍嚴峻，全台7日還有5萬多個本土案例，台南市3500多例，大多數民眾生活口罩不離身，距選舉投開票日已剩1個多月，台南市議員參選人呂維胤、童小芸、蔡宗豪、周嘉韋，不分藍綠陣營皆表示，今年各種競選小物就以「選舉口罩」最受歡迎。

周嘉韋表示，在路口發送競選小物時，感覺民眾最愛拿的就是口罩，甚至有單一民眾刻意來回多趟，就為了向宣傳隊伍多領取幾片口罩，大家都覺得這是疫情生活中最實用的競選小物。

蔡宗豪陣營發送的口罩因特別經過設計，搭配潮流嘻哈元素，口罩上有國民黨徽、Q版卡通化人像，一推出即受歡迎，有民眾透過臉書粉絲頁留言、打電話詢問及跑到競選服務處來，就是想索取Q版口罩。

大家都在發口罩，呂維胤陣營推出環保購物袋，最近反而較受歡迎，其他如便條紙、手機架也因為生活化，受到許多民眾喜歡。